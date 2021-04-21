Украинский телеканал запустил онлайн-аналог "Бессмертного полка"

Украинский телеканал "Интер" с сегодняшнего дня, 21 апреля, запустил марш памяти "Наш полк" ко Дню Победы, который уже второй год подряд проходит в Незалежной онлайн в связи с карантинными ограничениями.

"Марш памяти онлайн "Наш полк" начался 21 апреля и продлится до конца дня 9 Мая. Присоединиться к нему может каждый — достаточно нажать кнопку "Я иду!" на сайте polk.inter.ua или позвонить по телефону 0800501093. Также на сайте можно добавить историю своего родственника — участника Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Отмечается, что впервые марш памяти онлайн был организован "Интером" в прошлом году к 75-летию Великой Победы. Тогда в акции приняло участие более 1,3 миллиона человек. Как подчеркнула руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная, тот факт, что огромное количество людей поддерживают проекты ко Дню Победы, в том числе марш памяти, "вселяет надежду и веру".

О том, как проходит акция, телезрители смогут ежедневно узнавать в программе "Утро с Интером", проекте "Свидетель" на НТН, а также в традиционном телемарафоне "Наша Победа".

Ранее Лайф рассказывал, что в России шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня. Условие проведения мероприятия в очном формате — улучшение эпидемиологической ситуации в стране.

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