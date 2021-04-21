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Полёт продолжается: "Крылья" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России

Второй участник решающего матча определится в московском дерби "Локомотив" — ЦСКА.

21 апреля 2021, 15:14
<p>Фото © VK / ФК "Ахмат" (Грозный)</p>

Фото © VK / ФК "Ахмат" (Грозный)

Самарские "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России, обыграв на выезде грозненский "Ахмат". Итоговой виктории удалось добиться лишь в серии пенальти.

В основное время команды Игоря Осинькина и Андрея Талалаева друг другу голов не забили. Однако в серии послематчевых пенальти удача оказалась именно на стороне "Крыльев". Хозяева по ходу серии дважды не сумели отличиться, что и помогло самарцам выйти в финал.

"Крылья Советов" сенсационно выбили "Динамо" из Кубка России

"Крылья Советов" сенсационно выбили "Динамо" из Кубка России

Ещё один участник решающего матча определится в московском дерби. В Черкизове "Локомотив" примет ЦСКА.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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