Полёт продолжается: "Крылья" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России

Самарские "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России, обыграв на выезде грозненский "Ахмат". Итоговой виктории удалось добиться лишь в серии пенальти.

В основное время команды Игоря Осинькина и Андрея Талалаева друг другу голов не забили. Однако в серии послематчевых пенальти удача оказалась именно на стороне "Крыльев". Хозяева по ходу серии дважды не сумели отличиться, что и помогло самарцам выйти в финал.