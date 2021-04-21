Полёт продолжается: "Крылья" по пенальти обыграли "Ахмат" и вышли в финал Кубка России
Второй участник решающего матча определится в московском дерби "Локомотив" — ЦСКА.
Фото © VK / ФК "Ахмат" (Грозный)
Самарские "Крылья Советов" вышли в финал Кубка России, обыграв на выезде грозненский "Ахмат". Итоговой виктории удалось добиться лишь в серии пенальти.
В основное время команды Игоря Осинькина и Андрея Талалаева друг другу голов не забили. Однако в серии послематчевых пенальти удача оказалась именно на стороне "Крыльев". Хозяева по ходу серии дважды не сумели отличиться, что и помогло самарцам выйти в финал.
Ещё один участник решающего матча определится в московском дерби. В Черкизове "Локомотив" примет ЦСКА.
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