"Суперлига пошумела меньше, чем "Клабхаус": Крах футбольного турнира взорвал Сеть

Клубы вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Мы идём дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперёд

Александер Чеферин Глава УЕФА