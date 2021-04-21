"Суперлига пошумела меньше, чем "Клабхаус": Крах футбольного турнира взорвал Сеть
Всего два дня продержался новый футбольный проект. Его не приняла общественность, а УЕФА и ФИФА пригрозили жёсткими мерами. Зато в социальных сетях с юмором обсуждают Суперлигу.
Суперлига потерпела крах, так и не успев начаться. Основная причина распада — большое давление общественности на организацию. Хоть создатели нашумевшего турнира уверяют, что это лишь приостановка проекта, но всем понятно: конец настал. УЕФА празднует победу!
Клубы вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Мы идём дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперёд
В "Твиттере" с юмором обсуждают Суперлигу, сравнивая турнир с "Клабхаусом" и трансфером Джона Терри в "Спартак".
- Даже Терри почти был игроком "Спартака" дольше, чем ваша Суперлига.
- Суперлига пошумела меньше, чем "Клабхаус"!
- Покойся с миром, Суперлига! 18.04.2021 — 20.04.2021. Прощай, легенда.
- А помните, была такая Суперлига?
- Суперлига, как мой бизнес, развалилась ещё до его начала.
- Извините, а как можно сдать обратно абонемент на Суперлигу?
- Перес просто испугался конкуренции с лучшей лигой мира — ФНЛ.
Распад Суперлиги послужил поводом для создания мемов. Лучшее мы собрали для вас.
супер лига такая pic.twitter.com/ArgbmGQulr— 𓃥 (@CapitanIsterica) April 20, 2021
ТАМБОВ ВЫХОДИТ ИЗ СУПЕРЛИГИ— Gleb Chernyavskiy (@glebke) April 20, 2021
Единственная настоящая Суперлига pic.twitter.com/jnt5pww0BI— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) April 20, 2021
Суперлига моего детства pic.twitter.com/ByjEj30rxV— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) April 20, 2021
Суперлига вчера VS Суперлига сегодня pic.twitter.com/iqZhgG9A1Z— Роман Герасимов (@romanger89) April 20, 2021
Все уходят из Суперлиги, никто не хочет играть с Тоттенхэмом— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) April 20, 2021
Суперлига Европы в литературе и кинематографе⚽️ pic.twitter.com/RCr4oJHJ5H— Кирилл Легков (@klegkov) April 21, 2021
Суперлига преподносилась как революция в мировом футболе, а в итоге останется в памяти фанатов как некий мем.
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