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"Суперлига пошумела меньше, чем "Клабхаус": Крах футбольного турнира взорвал Сеть

Всего два дня продержался новый футбольный проект. Его не приняла общественность, а УЕФА и ФИФА пригрозили жёсткими мерами. Зато в социальных сетях с юмором обсуждают Суперлигу.

21 апреля 2021, 13:00

Суперлига потерпела крах, так и не успев начаться. Основная причина распада — большое давление общественности на организацию. Хоть создатели нашумевшего турнира уверяют, что это лишь приостановка проекта, но всем понятно: конец настал. УЕФА празднует победу!

Клубы вернулись, и я знаю, что они могут многое предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Мы идём дальше, восстанавливаем единство, которое было у игры до этого, и вместе продвигаемся вперёд

Александер Чеферин

Глава УЕФА

"Классная встряска функционерам": Баста в беседе с Лайфом оценил распавшуюся Суперлигу

"Классная встряска функционерам": Баста в беседе с Лайфом оценил распавшуюся Суперлигу

В "Твиттере" с юмором обсуждают Суперлигу, сравнивая турнир с "Клабхаусом" и трансфером Джона Терри в "Спартак".

  • Даже Терри почти был игроком "Спартака" дольше, чем ваша Суперлига.
  • Суперлига пошумела меньше, чем "Клабхаус"!
  • Покойся с миром, Суперлига! 18.04.2021 — 20.04.2021. Прощай, легенда.
  • А помните, была такая Суперлига?
  • Суперлига, как мой бизнес, развалилась ещё до его начала.
  • Извините, а как можно сдать обратно абонемент на Суперлигу?
  • Перес просто испугался конкуренции с лучшей лигой мира — ФНЛ.

Распад Суперлиги послужил поводом для создания мемов. Лучшее мы собрали для вас.

Суперлига преподносилась как революция в мировом футболе, а в итоге останется в памяти фанатов как некий мем.

А разговоров-то было: Суперлига распалась, УЕФА выиграл эту войну

А разговоров-то было: Суперлига распалась, УЕФА выиграл эту войну

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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