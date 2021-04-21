Жириновский: Решать судьбу Европы и мира будет только Путин

Жириновский: Решать судьбу Европы и мира будет только глава России. Видео © Телеканал "360"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что только президент России Владимир Путин будет решать, что станет с миром в ближайшем будущем. Об этом он сказал журналистам после послания главы государства Федеральному собранию, сообщает телеканал "360".

"Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один — только глава России решает, что будет с миром в ближайшие 10–15 лет. Байден уже ничего не решает, пусть Америка занимается расовыми проблемами", — сказал депутат.

Жириновский также прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе, отметив, что не главе Незалежной решать этот вопрос, последнее слово останется за Москвой. Парламентарий предупредил, что если Киев не сменит свою политику, то уже в скором времени над ним вместо сине-жёлтого флага будет развеваться российский.

Депутат также подчеркнул, что Россия полностью защищена от атак. РФ может за 15 минут уничтожить объект, который угрожает её безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако неизвестно, ознакомился ли с ним глава государства, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.

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