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Жириновский: Решать судьбу Европы и мира будет только Путин

Лидер ЛДПР отметил: Москва способна за 15 минут уничтожить любой объект, несущий в себе угрозу России.

21 апреля 2021, 15:27

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Жириновский: Решать судьбу Европы и мира будет только глава России. Видео © Телеканал "360"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что только президент России Владимир Путин будет решать, что станет с миром в ближайшем будущем. Об этом он сказал журналистам после послания главы государства Федеральному собранию, сообщает телеканал "360".

"Решать судьбу Европы и мира будут только два человека, даже один — только глава России решает, что будет с миром в ближайшие 10–15 лет. Байден уже ничего не решает, пусть Америка занимается расовыми проблемами", — сказал депутат.

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Жириновский также прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе, отметив, что не главе Незалежной решать этот вопрос, последнее слово останется за Москвой. Парламентарий предупредил, что если Киев не сменит свою политику, то уже в скором времени над ним вместо сине-жёлтого флага будет развеваться российский.

Депутат также подчеркнул, что Россия полностью защищена от атак. РФ может за 15 минут уничтожить объект, который угрожает её безопасности.

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако неизвестно, ознакомился ли с ним глава государства, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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