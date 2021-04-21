В переходе на Тверской улице в Москве неизвестные распылили перцовый газ
После инцидента на воздух выбежало много людей, они стали кашлять. Обращений к врачам пока не зафиксировано.
В переходе на Тверской улице в Москве неизвестные распылили перцовый газ. Видео © LIFE
В Москве в подземном переходе через Тверскую улицу неизвестные распылили перцовый газ, из-за чего пешеходы теперь страдают от кашля. Видео с места происшествия публикуются в соцсетях. На записи слышно, что прохожие испытывают трудности с дыханием.
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Отмечается, что сразу после инцидента из перехода выбежало много людей, которые пытались справиться с сильным кашлем, однако обращений к медикам не зафиксировано.
Напомним, сегодня, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального проводят несогласованный митинг. В Москве люди собираются в центре города, правоохранители уже задержали несколько человек.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.
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