В переходе на Тверской улице в Москве неизвестные распылили перцовый газ. Видео © LIFE

В Москве в подземном переходе через Тверскую улицу неизвестные распылили перцовый газ, из-за чего пешеходы теперь страдают от кашля. Видео с места происшествия публикуются в соцсетях. На записи слышно, что прохожие испытывают трудности с дыханием.

Отмечается, что сразу после инцидента из перехода выбежало много людей, которые пытались справиться с сильным кашлем, однако обращений к медикам не зафиксировано.

Напомним, сегодня, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального проводят несогласованный митинг. В Москве люди собираются в центре города, правоохранители уже задержали несколько человек.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

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