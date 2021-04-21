В центре Москвы на незаконной акции задержано несколько человек
Сейчас обстановка спокойная, а представителей СМИ на несогласованном митинге больше, чем его участников.
Обстановка в центре Москвы, где проходит незаконная акция протеста. Видео © LIFE
В Москве начались задержания участников несогласованного митинга, который проходит вечером 21 апреля. Первые задержания произошли у станции метро "Боровицкая".
Сотрудники полиции отвели задержанных в автозак. Правоохранители также останавливают подозрительных молодых людей.
Между тем обстановка на Пушкинской площади спокойная, представителей СМИ больше, чем участников акции, которые двигаются в сторону Манежной площади. Сама площадь перекрыта, однако станции метро "Пушкинская" и "Тверская" работают в штатном режиме.
На Пушкинской площади в Москве перед несогласованной акцией заметили фургон с видеораспознаванием лиц
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.
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