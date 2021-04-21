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На месте пропажи подлодки ВМС Индонезии у берегов Бали обнаружили масляное пятно

Для проведения поисков экипажа в составе 53 человек военные развернули два судна с эхолокаторами.

21 апреля 2021, 15:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В районе Балийского моря, где пропала подводная лодка ВМС Индонезии, появилось масляное пятно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны азиатской страны.

Отмечается, что пятно обнаружили в результате поиска субмарины с воздуха. Для проведения операции военные задействовали два судна с эхолокаторами. По данным индонезийских СМИ, подлодка может находиться на глубине 600–700 метров примерно в 96 километрах к северу от острова Бали.

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Напомним, о пропаже судна стало известно сегодня. На борту лодки находилось 53 моряка. Субмарина, произведённая ещё 40 лет назад в Германии, проводила учения, когда внезапно перестала выходить на связь.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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