Экс-супруга олигарха Ахмедова засудила родного сына из-за 70 миллионов фунтов

Бывшая супруга российского миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна через суд потребовала от собственного сына выплатить ей 70 миллионов фунтов стерлингов. И, как сообщает "Коммерсант", Высокий суд Лондона удовлетворил иск женщины.

По версии Ахмедовой, её сын Темур по предварительному сговору с отцом помог предпринимателю избежать уплаты компенсации, спрятав часть активов. Молодой человек просил Высокий суд Лондона отклонить иск матери, но ему было отказано.

"Хотя он [Темур] принципиально не согласен с этим решением [суда], он считает, что это цена, которую можно заплатить, если это приведёт к разумному соглашению между его родителями, которых он любит", — отметил представитель сына Ахмедовых.

Миллиардер Фархад Ахмедов. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Сергей Портер

Сама же Татьяна Ахмедова считает, что без суда в этой ситуации нельзя было обойтись, поскольку её бывший муж, по её словам, ведёт себя недостойно.

Фархад Ахмедов занимает 68-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По данным на 2020 год, его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. Ещё в 1986 году предприниматель уехал в Великобританию, где стал трейдером на лондонской бирже мехов.

А ранее совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов возглавил обновлённый рейтинг российских миллиардеров Forbes. За год его состояние увеличилось сразу на 12,3 млрд долларов, что позволило ему стать богатейшим россиянином.

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