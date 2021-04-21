В Петербурге цистерна со сжиженным кислородом вылетела с дороги, есть угроза взрыва — видео
Вытянуть тягач из ловушки пока не представляется возможным. Для этого необходимо перекачать газ в другие специализированные транспортные средства, а их нужно немало.
В Санкт-Петербурге на Софийской улице тягач с цистерной, полной сжиженного газа — около 25 тонн, вылетел с проезжей части после того, как его подрезали. Об этом Лайфу сообщил источник.
Уточняется, что вытянуть транспортное средство из ловушки не представляется возможным, так как оно уткнулось в основание склона. Кислород сначала нужно перекачать в другие газовозы, а их необходимо пять-шесть штук стандартных размеров. Эти работы уже проводятся на месте происшествия, из-за чего на дорогу выходит часть "груза" в виде белых облаков. Лайф публикует кадры с места инцидента.
Стоит подчеркнуть, что при взаимодействии с маслом кислород взрывоопасен, из-за чего существует угроза хлопка. На месте дежурят спасатели.
Ранее Лайф рассказывал, что в Самаре внедорожник перевернулся и снёс фонарный столб после столкновения с трамваем. По словам очевидцев аварии, в салоне машины находился только водитель. Он не пострадал.
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