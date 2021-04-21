МВД увеличит срок временного пребывания иностранцам, незаконно находящимся в России

МВД РФ настоятельно рекомендовало иностранным гражданам, которые незаконно находятся на территории России, обратиться в подразделения ведомства для продления сроков временного пребывания в стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"В соответствии с указом президента гражданам, которые находятся на территории РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций. В этой связи лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в России, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД по месту своего нахождения", — сказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, слова которого передаёт пресс-служба.

Вместе с тем министр уточнил, что в отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания в РФ, а также постановке их на учёт по месту пребывания и оформлении соответствующих разрешительных документов. Как отметил Колокольцев, приняты все меры, необходимые для защиты прав и свобод иностранцев, их безопасности пребывания в РФ в условиях, связанных с распространением в мире ковида.

Он также добавил, что российские власти при содействии компетентных органов иностранных государств принимают меры, чтобы предоставить соотечественникам возможность вернуться на родину.

Ранее Лайф писал, что иностранцев и лиц без гражданства выборочно протестируют на коронавирус в российских аэропортах. Накануне Роспотребнадзор обязал также прибывающих из Танзании и Турции россиян дважды проверяться на ковид.

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