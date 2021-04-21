"Чтобы не повязали": Москвичка вышла на несогласованный митинг в маске Николаса Кейджа. Видео © LIFE

В Москве девушка вышла на несогласованный митинг сторонников блогера Алексея Навального, надев маску с лицом известного актёра Николаса Кейджа. С ней пообщался корреспондент Лайфа.

"Знаете, как прикрытие. Чтобы не повязали", — ответила москвичка на вопрос, почему она решила прийти в маске.

Девушка отметила, что будет участвовать в незаконной акции, при этом совершенно не переживает о последствиях. Своего имени фанатка голливудского артиста, однако, не назвала.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

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