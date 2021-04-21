В Екатеринбурге на незаконную акцию пришло 2,5 тысячи человек
Это в несколько раз меньше, чем заявляли сторонники блогера Алексея Навального. Задержаний в столице Урала пока не проводили.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Вечером 21 апреля на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге вышло около 2,5 тысячи человек. Об этом Ura.ru сообщили в Министерстве общественной безопасности Свердловской области.
"По уточнённой оценке на 20:50, учитывающей, что многие люди в вечернее время возвращались с работы домой или следовали по иным делам, число непосредственных участников несанкционированной публичной акции в Екатеринбурге составляет порядка 2,5 тысячи человек", — указали в ведомстве.
Отмечается, что в связи с репетицией Парада Победы главные улицы в центре уральской столицы были перекрыты с 16 часов по московскому времени. В данный момент организаторы приняли решение изменить маршрут и повернуть колонну людей обратно в центр города. Пока задержаний силовики не производили.
Добавим, что сторонники Навального заявляли о присутствии 16 тысяч человек на незаконной акции. Получается, что на несогласованный митинг вышло в 6,4 раза меньше участников, чем было заявлено организаторами.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
Роскомнадзор также предупредил СМИ и соцсети о миллионных штрафах за призывы к незаконным митингам, а в Кремле напомнили, что провокационные призывы звучат не с территории России, а из-за границы.
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