Экс-премьер Японии предложил признать Крым российским и заявил о "деструктивном поведении" США

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что стране следует признать Крым российским. По его словам, это позволит решить проблемы северных территорий (так японцы называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды).

"Крым перешёл к России на правовых основаниях. Это стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории. Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер", — сказал Хатояма во время выступления на заседании международного круглого стола, организованного Российским историческим обществом.

Он также посетовал на "деструктивные действия" американских властей, в частности речь идёт о нарушениях суверенитета и целостности Японии военными США, находящимися на территории страны. Экс-премьер заявил о необходимости объединения усилий Москвы и Токио для противостояния Вашингтону.

"Отношения между двумя нашими странами <…> играют огромную роль в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам необходимо создать баланс на фоне наращивания американского влияния, которое носит деструктивный характер", — подчеркнул политик.

Он поблагодарил Россию за готовность к диалогу и выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.

Ранее премьер Японии Суга заявил, что Токио продолжит вести переговоры с Россией по вопросу о Курильских островах. А глава МИД Тосимицу Мотэги добавил, что Страна восходящего солнца консультируется с РФ по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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