Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Экс-премьер Японии предложил признать Крым российским и заявил о "деструктивном поведении" США

Политик поблагодарил Москву за готовность к диалогу и выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.

21 апреля 2021, 16:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что стране следует признать Крым российским. По его словам, это позволит решить проблемы северных территорий (так японцы называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды).

"Крым перешёл к России на правовых основаниях. Это стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории. Необоснованные экономические санкции, которые вводят западные державы, носят антироссийский характер", — сказал Хатояма во время выступления на заседании международного круглого стола, организованного Российским историческим обществом.

Японцы назвали унизительным решение Google обозначить Курилы как российскую территорию

Японцы назвали унизительным решение Google обозначить Курилы как российскую территорию

Он также посетовал на "деструктивные действия" американских властей, в частности речь идёт о нарушениях суверенитета и целостности Японии военными США, находящимися на территории страны. Экс-премьер заявил о необходимости объединения усилий Москвы и Токио для противостояния Вашингтону.

"Отношения между двумя нашими странами <…> играют огромную роль в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нам необходимо создать баланс на фоне наращивания американского влияния, которое носит деструктивный характер", — подчеркнул политик.

Он поблагодарил Россию за готовность к диалогу и выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.

"Не нужны нам эти острова": Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах

"Не нужны нам эти острова": Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах

Ранее премьер Японии Суга заявил, что Токио продолжит вести переговоры с Россией по вопросу о Курильских островах. А глава МИД Тосимицу Мотэги добавил, что Страна восходящего солнца консультируется с РФ по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Члену экипажа стало плохо": Летевший в Японию "боинг" экстренно сел в Новосибирске

19 апреля, 03:40

Президент Словакии приняла отставку премьера Игора Матовича после скандала с российской вакциной

30 марта, 14:51

Российский посол в Праге прибыл в чешский МИД для встречи с министром

сегодня в 16:14

Правоохранители в Петербурге перекрыли подходы и подъезды к Дворцовой площади — видео

сегодня в 16:28

В Екатеринбурге на незаконную акцию пришло 2,5 тысячи человек

сегодня в 16:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1