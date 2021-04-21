Российский посол в Праге прибыл в чешский МИД для встречи с министром
Ожидается, что ему выразят протест по поводу объявления Россией персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
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Посол России в Чехии Александр Змеевский прибыл в здание местного МИД, где у него состоится встреча с главой внешнеполитического ведомства Якубом Кулганеком. Об этом вечером в среду сообщил ТАСС.
Чешский чиновник анонсировал, что намерен выразить послу протест по поводу объявления Россией персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов из-за мнимой причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. А ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.
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