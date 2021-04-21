Адвокат объяснил, почему главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены

Главный нефролог Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук Александр Земченков действительно изменил свои показания по делу об убийстве супруги, заявив, что оговорил себя. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев.

"Согласно информации, которую получила его семья, он в протокольной форме и под видеозапись заявил о самооговоре. Он совершил его в результате 15-часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью, находясь под психологическим воздействием выбора, поставленного сыщиками: либо сознаться и избежать уголовной ответственности ввиду давности вменяемого преступления, либо сесть в тюрьму за убийство сроком до 15 лет", — заявил Почуев.

Адвокат заметил, что дети мужчины, выступающие потерпевшей стороной, которую он и представляет, считают недопустимым расследование исчезновения их матери исключительно на признательных показаниях отца.

При этом у следствия есть ещё более трёх неотработанных версий пропажи женщины, к которым Земченков точно не мог быть причастен, добавил Почуев.

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