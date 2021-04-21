Адвокат объяснил, почему главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены
Дети мужчины считают недопустимым расследование об исчезновении их матери исключительно на признательных заявлениях отца.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Главный нефролог Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук Александр Земченков действительно изменил свои показания по делу об убийстве супруги, заявив, что оговорил себя. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев.
"Согласно информации, которую получила его семья, он в протокольной форме и под видеозапись заявил о самооговоре. Он совершил его в результате 15-часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью, находясь под психологическим воздействием выбора, поставленного сыщиками: либо сознаться и избежать уголовной ответственности ввиду давности вменяемого преступления, либо сесть в тюрьму за убийство сроком до 15 лет", — заявил Почуев.
Адвокат заметил, что дети мужчины, выступающие потерпевшей стороной, которую он и представляет, считают недопустимым расследование исчезновения их матери исключительно на признательных показаниях отца.
При этом у следствия есть ещё более трёх неотработанных версий пропажи женщины, к которым Земченков точно не мог быть причастен, добавил Почуев.
Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".
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