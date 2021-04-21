Главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены — видео

В начале апреля главный нефролог Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук Александр Земченков признался, что 11 лет назад убил, расчленил и выбросил тело жены в мусорный бак. Сейчас же он изменил показания и записал видео для своих родственников, кадры публикует 78.ru.