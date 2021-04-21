Главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены — видео
Александр Земченков в обращении к своим родным и близким заявил, что оговорил себя.
Главный нефролог Петербурга изменил показания по делу об убийстве жены. Видео © 78.ru
В начале апреля главный нефролог Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук Александр Земченков признался, что 11 лет назад убил, расчленил и выбросил тело жены в мусорный бак. Сейчас же он изменил показания и записал видео для своих родственников, кадры публикует 78.ru.
"Я оговорил себя, признав вину в неосторожном убийстве", — заявил Земченков.
Напомним, по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески помогал правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений. Кроме того, он искал свою "потерявшуюся" супругу в передаче "Жди меня". Дети врача не верят, что он мог совершить такое преступление, и заявляют, что "есть сомнения насчёт объективности расследования".
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