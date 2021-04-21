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В Барнауле на незаконной акции в поддержку Навального задержали шестерых детей

Юных "оппозиционеров" отпустят, когда за ними приедут родители.

21 апреля 2021, 16:23

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Больше 30 человек задержали на несогласованной акции в центре Барнаула вечером в среду, среди них — шестеро детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на работавшую на месте сотрудницу полиции. По её словам, юных "оппозиционеров" отпустят, когда за ними приедут родители.

В центре Москвы на незаконной акции задержано несколько человек

В центре Москвы на незаконной акции задержано несколько человек

"Когда приедут родители, детей отпустим. Самый младший — 2009 года рождения. Родителей самого младшего привлечём к административной ответственности, так как он не просто присутствовал на акции, но и раздавал листовки", проинформировала она.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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