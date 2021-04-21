В Барнауле на незаконной акции в поддержку Навального задержали шестерых детей
Юных "оппозиционеров" отпустят, когда за ними приедут родители.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Больше 30 человек задержали на несогласованной акции в центре Барнаула вечером в среду, среди них — шестеро детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на работавшую на месте сотрудницу полиции. По её словам, юных "оппозиционеров" отпустят, когда за ними приедут родители.
"Когда приедут родители, детей отпустим. Самый младший — 2009 года рождения. Родителей самого младшего привлечём к административной ответственности, так как он не просто присутствовал на акции, но и раздавал листовки", — проинформировала она.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.
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