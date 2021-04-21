Правоохранители в Петербурге перекрыли подходы и подъезды к Дворцовой площади — видео
Вдоль тротуаров Невского проспекта выставлены ограждения, однако движение осуществляется без ограничений.
Правоохранители в Петербурге перекрыли подходы и подъезды к Дворцовой площади. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге власти распорядились перекрыть подходы и подъезды к Дворцовой площади, где объявлен сбор участников несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального.
Силовики выставили ограждения и перегородили пути автозаками и уборочной техникой. У них дежурят усиленные наряды. Вдоль тротуаров Невского проспекта также выставлены ограждения. При этом движение по главной улице города осуществляется без ограничений.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
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