Правоохранители в Петербурге перекрыли подходы и подъезды к Дворцовой площади. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге власти распорядились перекрыть подходы и подъезды к Дворцовой площади, где объявлен сбор участников несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Силовики выставили ограждения и перегородили пути автозаками и уборочной техникой. У них дежурят усиленные наряды. Вдоль тротуаров Невского проспекта также выставлены ограждения. При этом движение по главной улице города осуществляется без ограничений.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

Авторы