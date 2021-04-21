Вдова балетмейстера Игоря Моисеева умерла на 97-м году жизни

В Москве на 97-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, вдова знаменитого хореографа Игоря Моисеева Ирина. Об этом сообщил коллектив Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева на странице в "Инстаграме".

"21 апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева", — сказано в записи.

В ансамбле напомнили, что Моисеева всю свою жизнь посвятила коллективу, придя туда в 1941 году и работая до последних дней. Отмечается, что она была музой, соратником и близким другом своего супруга. Коллектив выразил искренние соболезнования дочери Ирины Алексеевны — Елене Коневой.

Прощание с артисткой состоится 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы.

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