"Это новая идея": Песков оценил желание Кравчука встретиться с Путиным
Ранее провести переговоры российскому лидеру предложил и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент РФ Владимир Путин ещё не знает о намерении бывшего лидера Украины, главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это новая идея. Пока не знает", — приводит слова Пескова РИА "Новости".
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако ознакомился ли с ним глава государства, неизвестно, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.
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