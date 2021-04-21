"Это новая идея": Песков оценил желание Кравчука встретиться с Путиным

Президент РФ Владимир Путин ещё не знает о намерении бывшего лидера Украины, главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако ознакомился ли с ним глава государства, неизвестно, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.