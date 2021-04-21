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"Это новая идея": Песков оценил желание Кравчука встретиться с Путиным

Ранее провести переговоры российскому лидеру предложил и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

21 апреля 2021, 17:06
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент РФ Владимир Путин ещё не знает о намерении бывшего лидера Украины, главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука встретиться с ним. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это новая идея. Пока не знает", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако ознакомился ли с ним глава государства, неизвестно, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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