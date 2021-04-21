В Госдуме опровергли данные об аккредитации агентства фейковых новостей "Панорама"
Ранее в списке допущенных к работе в нижней палате парламента появилось название этого агентства.
Фото © ТАСС / Чингаев Ярослав
ИА "Панорама", которое значится в списке агентств, допущенных к работе в Государственной думе, — это реально существующее СМИ, а не широко известное российское агентство сатирических новостей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ГД.
"Информационное агентство, которое обозначено в списке, имеет свидетельство Роскомнадзора о регистрации и, соответственно, имеет аккредитацию в Госдуме на основании всех необходимых документов, которые для этого требуются. Речь не о том издании, о котором пишут", — пояснили в Думе.
Фото © Государственная дума
В пресс-службе нижней палаты парламента также уточнили, что само название "Панорама" очень популярно и по этой причине "могла возникнуть путаница, что и произошло в информационном поле".
Ранее на официальном сайте Госдумы в списке изданий, аккредитованных в 2021 году, СМИ обнаружили ИА "Панорама". Аналогичное название носит интернет-портал, который позиционирует себя как сатирическое издание и публикует фейковые абсурдные новости.
А недавно Лайф писал, что британский таблоид разместил кадры телеканала "Звезда" с учений спецназа под Новосибирском, выдавая их за манёвры около Украины. Ранее телеканал CNN пытался выдать украинские танки на украинском вокзале за российские, чтобы доказать, что РФ якобы готовится к войне.
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