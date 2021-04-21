Песков назвал бесперспективным общение с Россией в стилистике требований

Москва не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других столиц, заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя требования Праги принять обратно высланных из России чешских дипломатов.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", — напомнил официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее сегодня российский посол в Праге Александр Змеевский встретился с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. Глава внешнеполитического ведомства потребовал от Москвы вернуть на свои места в дипломатическое представительство всех высланных из РФ сотрудников чешского посольства. По его словам, произошедшее буквально парализовало работу дипмиссии.

"Решение ожидаем до 12:00 четверга (13:00 мск). Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", — указал при встрече со Змеевским Кулганек.

А ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

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