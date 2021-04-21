Фигурантам дела о подготовке госпереворота в Белоруссии предъявили обвинение
Отмечается, что они полностью признали вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём.
Кадр из видео © ФСБ РФ
Белорусские следователи предъявили обвинение четырём задержанным за подготовку госпереворота. Об этом заявил начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.
"Четырём задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса, — заговор с целью захвата власти неконституционным путём. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием", — отметил представитель КГБ в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь-1".
Один из фигурантов дела Юрий Зенкович рассказал, что пытался завербовать военнослужащих, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом. Бычек добавил, что оперативно-разыскные мероприятия в отношении участников заговора продолжались более полугода.
Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.
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