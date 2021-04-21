Провальная явка на несанкционированные акции протеста 21 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России стала поводом для мемов в соцсетях. Пользователи вспомнили об изначальных планах сторонников Алексея Навального собрать 500 тысяч участников незаконных митингов. А затем сопоставили их с тем, что получилось.

Провальную явку на несанкционированные акции высмеяли в интернет-мемах. Видео © соцсети

К примеру, так родился ролик на основании "Матрицы": Морфеус показывает Нео его выдуманную реальность с "многотысячными митингами" и настоящее — лишь с десятками участников несанкционированных акций в некоторых городах.

Провальную явку на несанкционированные акции высмеяли в интернет-мемах. Видео © соцсети

Кто-то другой вспомнил Штирлица из "17 мгновений весны" и его легендарную фразу про "провал".

Фото © vk.com / Алексей Серегин

Досталось в мемах и самому Навальному. Какой-то художник не поленился нарисовать, как блогер из застенков колонии требует, чтобы на акции нагнали ботов, как на YouTube-канал, чтобы создать видимость массовости.

Фото © vk.com / "Третья мировая война"

Некоторые пользователи соцсетей подозревают, что у Навального на самом деле со здоровьем не так плохо, как пытаются это показать сторонники блогера. В одном из роликов в роли блогера выступил гуляющий по саду скандально известный Евгений Понасенков.

Провальную явку на несанкционированные акции высмеяли в интернет-мемах © соцсети

И, наконец, стоит напомнить об официальных данных о явке на прошедшие накануне митинги. По подсчётам МВД, в 27 городах России на несанкционированные акции пришло всего около 3,5 тысячи человек, что никак не вяжется с надеждами сторонников Навального на полумиллионную поддержку масс. А в Москве, население которой только по официальным данным составляет около 12 миллионов человек, в центре собралось лишь 6000 человек.

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