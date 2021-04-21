Около 6 тысяч человек пришли на несогласованную акцию в центре Москвы — видео
Собравшимся полиция напоминает об ответственности за нарушение правопорядка, в целом митинг проходит мирно.
Фото © LIFE
В незаконной акции в центре Москвы участвует около шести тысяч горожан. Видео © LIFE
На несанкционированную акцию в центре российской столицы в поддержку блогера Алексея Навального пришло порядка 6 тысяч человек. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"По состоянию на 20:30 мск в мероприятии принимает участие около 6 тысяч человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", — указали в полиции.
Как мы уже писали, некоторые из участников акции были задержаны. Кроме того, по подозрению в организации незаконного митинга задержали стендап-комика Кирилла Сиэтлова.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.
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