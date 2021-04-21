Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Около 6 тысяч человек пришли на несогласованную акцию в центре Москвы — видео

Собравшимся полиция напоминает об ответственности за нарушение правопорядка, в целом митинг проходит мирно.

21 апреля 2021, 18:09

Фото © LIFE

В незаконной акции в центре Москвы участвует около шести тысяч горожан. Видео © LIFE

На несанкционированную акцию в центре российской столицы в поддержку блогера Алексея Навального пришло порядка 6 тысяч человек. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"По состоянию на 20:30 мск в мероприятии принимает участие около 6 тысяч человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", — указали в полиции.

Как мы уже писали, некоторые из участников акции были задержаны. Кроме того, по подозрению в организации незаконного митинга задержали стендап-комика Кирилла Сиэтлова.

"Пусть образовывается": В Москве горе-папаша вывел на незаконный митинг маленькую дочь

"Пусть образовывается": В Москве горе-папаша вывел на незаконный митинг маленькую дочь

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

"Чтобы не повязали": Москвичка вышла на несогласованный митинг в маске Николаса Кейджа — видео

"Чтобы не повязали": Москвичка вышла на несогласованный митинг в маске Николаса Кейджа — видео

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1