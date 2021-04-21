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"Пусть образовывается": В Москве горе-папаша вывел на незаконный митинг маленькую дочь

По словам родителя, он с юных лет решил воспитать в ребёнке гражданскую сознательность. Видимо, лучшего способа, чем нарушить закон, он для этого не нашёл.

21 апреля 2021, 17:46

"Пусть образовывается": В Москве горе-папаша вывел на незаконный митинг маленькую дочь.

Видео © LIFE

Пожалуй, самая юная участница протестной акции была замечена корреспондентом Лайфа в центре Москвы. Маленькую девочку, на вид около четырёх лет, вывел на митинг её не самый сознательный папа. На вопросы о том, не боится ли он, что малышку могут случайно толкнуть или она может затеряться в толпе, да ещё и во время пандемии, мужчина ответил отрицательно.

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"Пускай образовывается, увидит, что люди почему-то собрались, задумается", заявил горе-папаша с маской, смещённой в район подбородка.

Небольшое пояснение происходящему дала и сама малышка.

"Люди собрались... в толпу", — безапелляционно заявила она.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

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Сам Навальный сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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