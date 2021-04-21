"Пусть образовывается": В Москве горе-папаша вывел на незаконный митинг маленькую дочь.

Пожалуй, самая юная участница протестной акции была замечена корреспондентом Лайфа в центре Москвы. Маленькую девочку, на вид около четырёх лет, вывел на митинг её не самый сознательный папа. На вопросы о том, не боится ли он, что малышку могут случайно толкнуть или она может затеряться в толпе, да ещё и во время пандемии, мужчина ответил отрицательно.