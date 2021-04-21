"Перед машины снесли": Композитор Юрий Шерлинг попал в ДТП с автозаком в центре Москвы

Композитор Юрий Шерлинг рассказал про ДТП с участием его автомобиля и автозака. Видео © Mash

В центре Москвы произошла авария с участием автомобиля известного композитора и хореографа Юрия Шерлинга. Судя по кадрам с места ДТП, которые опубликовал Mash, "камри" артиста въехал в автозак. Однако, как утверждает Шерлинг, всё было иначе.

"В меня, в стоячую машину, врезалась полицейская машина. Когда подбежали сотрудники, которые здесь стоят, им пришло указание обвинить меня. Ну, я сказал: ну хорошо, обвиняйте, я не возражаю, у меня все документы в порядке, я трезвый. Но машину разбили. Жду оформления документов. У меня перед машины снесли. У меня ОСАГО есть и все документы в порядке", — пояснил Лайфу композитор.

По словам артиста, движение в центре столицы в момент аварии было "просто отвратительное", так как из-за несогласованной акции Пушкинская площадь оказалась буквально оккупирована журналистами и полицейскими. В результате ДТП автомобиль Шерлинга получил значительные повреждения, пострадавших, к счастью, нет.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

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