Акции протеста в городах Сибири оказались малочисленными

Участники несанкционированной акции в Красноярске. Видео © LIFE

В сибирских городах прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Завершились они спокойно, практически везде число участников оказалось меньше заявленного организаторами незаконных митингов.

В центре Красноярска, Иркутска и Новосибирска собралось несколько сотен демонстрантов. Правоохранители никого не задерживали, лишь просили не совершать противоправных действий и разойтись, а где-то сопровождали людей по маршруту их шествия. Примерно через два часа после начала протестующие расходились.

В Барнауле участники акции собрались на площади Советов и попытались выйти с неё, однако правоохранители выставили оцепление и стали выпускать людей небольшими группами, некоторых отправляя к подвижным пунктам полиции. Всего было задержано 30 человек, среди которых оказалось шесть несовершеннолетних.

В Кемерове правоохранители перекрыли площадь Советов, где должны были собраться митингующие. В итоге несколько десятков человек собрались в другой точке города. Они не подчинились требованиям полиции и не разошлись, после чего начались задержания. Расходиться оставшиеся стали примерно через час после начала.

В центре Омска также собралось несколько сотен человек. Они прошли по улицам города и включили фонарики на Иртышской набережной. Далее поредевшие ряды митингующих прогулялись по городу и около десяти вечера разошлись.

Стоит отметить, что в основном участниками несанкционированных акций были молодые люди и подростки.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

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