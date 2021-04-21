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У оператора МТС произошёл массовый сбой в работе

Среди проблем фиксировались неполадки с мобильным и широкополосным интернетом, а также со связью.

21 апреля 2021, 17:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пользователи сообщили о проблемах в работе мобильного оператора МТС. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Так, среди упоминаемых городов есть Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Краснодар, Самара, Пермь и другие.

Многие пользователи жалуются на сбои в работе мобильного (43%) и широкополосного интернета (23%), а некоторые сообщают о проблемах со связью (33%).

Facebook и Instagram восстановили работу после глобальных сбоев

Facebook и Instagram восстановили работу после глобальных сбоев

Ранее Лайф сообщал о сбое в работе мобильного приложения Сбера. Проблемы фиксировались в крупных городах России, а пользователи не могли зайти в приложение, жаловались на сбой всех сервисов и не могли совершить платёж со счёта. Через некоторое время проблемы были устранены.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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