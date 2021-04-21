Генсек ООН в разговоре с Зеленским призвал избегать эскалации конфликта на Украине
И выразил обеспокоенность по поводу нарушений режима прекращения огня на востоке страны.
Антониу Гутерриш. Фото © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE
В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность постоянными нарушениями режима прекращения огня в Донбассе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
"Генсек со своей стороны вновь заявил об обеспокоенности повторяющимися нарушениями режима прекращения огня и о необходимости избегать любой эскалации конфликта", — сказал Дюжаррик.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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