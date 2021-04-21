Генсек ООН в разговоре с Зеленским призвал избегать эскалации конфликта на Украине

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность постоянными нарушениями режима прекращения огня в Донбассе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.