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Генсек ООН в разговоре с Зеленским призвал избегать эскалации конфликта на Украине

И выразил обеспокоенность по поводу нарушений режима прекращения огня на востоке страны.

21 апреля 2021, 17:48
<p>Антониу Гутерриш. Фото © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE</p>

Антониу Гутерриш. Фото © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

В ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность постоянными нарушениями режима прекращения огня в Донбассе. Об этом на брифинге заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

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"Генсек со своей стороны вновь заявил об обеспокоенности повторяющимися нарушениями режима прекращения огня и о необходимости избегать любой эскалации конфликта", — сказал Дюжаррик.

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Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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