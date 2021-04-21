Перевороты, армия и Киплинг: что скрывалось в послании президента к политикам и военным

Международная политика

Россия "всегда найдёт путь отстоять свою позицию" и "обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан", заявил глава страны, обращаясь к парламенту. Приведя пример неудавшегося госпереворота в Белоруссии, который западным коллегам не удалось реализовать, президент задал вопрос: почему никто в мировом сообществе не обратил на это внимания?

— При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит, — сказал Путин.

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Глава России отметил, что относиться к Александру Лукашенко или президенту Венесуэлы Мадуро можно как угодно, но практика государственных переворотов, сопряжённая с политическими убийствами высших государственных чиновников, "это переход всех допустимых границ". Участники предполагаемого переворота признались в том, что готовилась блокада Минска, в том числе инфраструктуры города и средств коммуникаций, а также отключение всей энергосистемы Белоруссии. Совершить это можно только с помощью массированной кибератаки. Недаром, подчеркнул президент, западные коллеги отказываются от предложений России наладить диалог по кибербезопасности.

С одной стороны, президент продемонстрировал миролюбие и не назвал ни одного лидера или государство, кроме наших друзей, считает политолог Марат Баширов. В то же время он чётко обозначил, что есть красная линия, связанная с коренными интересами России.

В ходе выступления Владимир Путин сравнил поведение некоторых стран на международной арене с тактикой шакала Табаки из книги "Маугли" великого английского писателя Редьярда Киплинга.



— Вместе с тем недружественные акции и в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию, — отметил президент. — И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена.

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У этого сравнения есть и второе дно, считает политолог Марат Баширов. По его мнению, это тайные сигналы. Не все ведь помнят, что писатель был ещё и разведчиком и служил британской короне. — Когда президент апеллирует именно к Киплингу, он всего лишь намекает, что за многими делами, которые творятся, стоят слуги плаща и кинжала — это британцы. Поэтому, не называя их напрямую, мы говорим, что мы знаем, кто заправляет кейсами на Украине, в Карабахе, Турции, Сирии и других не очень спокойных местах, — прокомментировал Баширов.

Также президент призвал сохранять добрые международные отношения, в том числе и с теми, с кем они у России не складываются. — Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, он должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели, — сказал Путин. — При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.

Новинки вооружения

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

К 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит почти 76%. В ядерной триаде, по словам президента, уже в этом году превысит 88%.

— На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года, — заявил Владимир Путин.

Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащённых высокоточным гиперзвуковым оружием "Кинжал" и ракетами "Калибр". Кроме того, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты "Циркон". Также в полном соответствии с планами развития Вооружённых сил идёт работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы.

— Тут есть важный момент — новым считается не только недавно выпущенное оружие, но и то, которое прошло комплексную модернизацию. Если мы говорим про ядерную триаду, то речь идёт о баллистических ракетах морского, шахтного и мобильного базирования. Большинство этих средств обновлено. Например, комплексы "Булава" и "Ярс-М" пришли на смену более старым системам. Также продолжается замена ракеты Р-36 на РС-28 "Сармат". В 2022 году, как и сказал президент, на боевое дежурство заступит полк таких ракет. Тут надо учитывать, что замена боеголовок происходит довольно часто, а сама ракета в среднем служит около 30–40 лет за счёт модернизации. Проверяется это на учениях, когда во время запуска определяется, насколько средство доставки выдерживает параметры не только попадания в зону цели и отклонения от неё, но и то, как оно выполняет полётное задание. После этого принимается решение продлить срок, как правило, на три или пять лет. Точно так же проверяются ракеты, которые составляют наш комплекс ПРО, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Аналогичным образом обстоят дела и с обычными видами вооружения, добавил эксперт. Корабли, танки, авиация также модернизируются и обновляются, и фактически новый образец вооружения может находиться в самолёте, возраст которого превышает 50 лет.

— С обычным вооружением ситуация примерно такая же: на флоте в среднем срок службы составляет 30–35 лет. Хотя в авиации самолёты Ту-95 МС служат уже более 50 лет, только недавно было принято решение отказаться от них. Срок службы бронетехники, как правило, примерно 30 лет, после чего она считается устаревшей, например танк Т-64, — прокомментировал Леонков.

Как полагает политолог Марат Баширов, относительно короткая программа, посвящённая международной теме, говорит о том, что Россия сама не хочет воевать, но силы и средства для этого имеет.

— Мы обладаем всеми информационными и техническими средствами, чтобы ответить асимметрично, жёстко и быстро. Думаю, как многие написали, "война отменяется", но, как сказал вице-премьер Борисов, "порох будем держать сухим". Поэтому послание, адресованное главам стран, которые будут читать расшифровки, — это инициатива собрать лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, и обсудить новую концепцию безопасности, включая обычное вооружение, которое по доставке боеприпасов может превосходить ядерное оружие, — сказал Лайфу Марат Баширов.

Напомним, что события в сфере международных отношений, предшествовавшие посланию президента, свидетельствовали о достаточно серьёзной напряжённости в дипломатической и военной областях. Однако качественные изменения, произошедшие с Российской армией и внешней политикой за последние десятилетия, позволили президенту России сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

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