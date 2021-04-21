Два человека погибли при обстреле ДНР украинскими силовиками

В результате обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли двое ополченцев. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции региона Эдуард Басурин.

"С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли", — заявил он.

Басурин также отметил, что за прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

А ранее в ДНР сообщили об обстреле севера Донецка и посёлка Старомихайловка Вооружёнными силами Украины.

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