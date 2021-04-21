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Два человека погибли при обстреле ДНР украинскими силовиками

Всего за прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня Киевом.

21 апреля 2021, 15:03
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В результате обстрелов со стороны украинских военных за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли двое ополченцев. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции региона Эдуард Басурин.

"С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли", — заявил он.

Басурин также отметил, что за прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

В ДНР обвинили Украину в минировании дорог и территории у жилых домов

В ДНР обвинили Украину в минировании дорог и территории у жилых домов

А ранее в ДНР сообщили об обстреле севера Донецка и посёлка Старомихайловка Вооружёнными силами Украины.

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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