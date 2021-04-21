"У нас толстая кожа": США не восприняли на свой счёт слова Путина про Шерхана и Табаки
В своём сегодняшнем выступлении российский лидер заверил, что наша страна всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон.
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США не восприняли на свой счёт прозвучавшую во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию критику в отношении Запада. Об этом на брифинге в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Напомним, что в ходе своего выступления российский лидер очертил круг стран, которые "цепляют Россию без всякого повода". По его словам, речь идёт о Шерхане, вокруг которого "крутятся всякие мелкие Табаки и подвывают, чтоб задобрить своего суверена".
"Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным персонально. У нас толстая кожа", — заявила она.
Как ранее сообщал Лайф, тему международных отношений в своём Послании Федеральному собранию сегодня затронул Владимир Путин. Он заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".
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