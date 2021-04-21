"У нас толстая кожа": США не восприняли на свой счёт слова Путина про Шерхана и Табаки

США не восприняли на свой счёт прозвучавшую во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию критику в отношении Запада. Об этом на брифинге в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, что в ходе своего выступления российский лидер очертил круг стран, которые "цепляют Россию без всякого повода". По его словам, речь идёт о Шерхане, вокруг которого "крутятся всякие мелкие Табаки и подвывают, чтоб задобрить своего суверена".

"Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным персонально. У нас толстая кожа", — заявила она.

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