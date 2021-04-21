Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кравчук заявил, что вместе с сыном и внуком пойдёт стрелять по россиянам

Ранее первый президент Украины изъявил готовность лично убивать врагов страны.

21 апреля 2021, 17:51

Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что родные поддержали его в намерении защищать свою страну от России с оружием в руках. Об этом политик заявил в программе "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24".

В частности, по словам Кравчука, вместе с ним стрелять по россиянам готовы пойти его сын и внук.

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

"Жена уже не пойдёт, потому что не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и хочет защищать свою землю, семью, детей и страну. Мы едины в этом плане, никаких критических замечаний в мой адрес не было, да и не могло быть", — сказал экс-президент Украины.

При этом Кравчук уточнил, что "в данном случае высказал позицию пожилых людей".

Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу

Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук изъявил готовность лично убивать врагов страны. Он подчеркнул, что будет стрелять, "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами". При этом экс-лидер Незалежной подчеркнул, что его оружие уже подготовлено — и он пустит его в ход в случае необходимости. Кравчук также показал "ружьё правой руки Гитлера", из которого собрался стрелять по россиянам. Позднее политик объяснил свои слова о готовности стрелять "по парашютистам с флагами РФ". Он предположил, что аналогичного мнения могут придерживаться миллионы украинцев.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Генсек ООН в разговоре с Зеленским призвал избегать эскалации конфликта на Украине

сегодня в 17:48

"Это новая идея": Песков оценил желание Кравчука встретиться с Путиным

сегодня в 17:06

"Пусть образовывается": В Москве горе-папаша вывел на незаконный митинг маленькую дочь

сегодня в 17:46

Акции протеста в городах Сибири оказались малочисленными

сегодня в 17:44

"Перед машины снесли": Композитор Юрий Шерлинг попал в ДТП с автозаком в центре Москвы

сегодня в 17:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1