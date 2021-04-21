Кравчук заявил, что вместе с сыном и внуком пойдёт стрелять по россиянам

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что родные поддержали его в намерении защищать свою страну от России с оружием в руках. Об этом политик заявил в программе "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" .

"Жена уже не пойдёт, потому что не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и хочет защищать свою землю, семью, детей и страну. Мы едины в этом плане, никаких критических замечаний в мой адрес не было, да и не могло быть", — сказал экс-президент Украины.