Кравчук заявил, что вместе с сыном и внуком пойдёт стрелять по россиянам
Ранее первый президент Украины изъявил готовность лично убивать врагов страны.
Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky
Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что родные поддержали его в намерении защищать свою страну от России с оружием в руках. Об этом политик заявил в программе "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24".
В частности, по словам Кравчука, вместе с ним стрелять по россиянам готовы пойти его сын и внук.
"Жена уже не пойдёт, потому что не умеет держать винтовку в руках. Но сын, внук и другие сказали, что это правильная позиция каждого гражданина, который является патриотом и хочет защищать свою землю, семью, детей и страну. Мы едины в этом плане, никаких критических замечаний в мой адрес не было, да и не могло быть", — сказал экс-президент Украины.
При этом Кравчук уточнил, что "в данном случае высказал позицию пожилых людей".
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук изъявил готовность лично убивать врагов страны. Он подчеркнул, что будет стрелять, "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами". При этом экс-лидер Незалежной подчеркнул, что его оружие уже подготовлено — и он пустит его в ход в случае необходимости. Кравчук также показал "ружьё правой руки Гитлера", из которого собрался стрелять по россиянам. Позднее политик объяснил свои слова о готовности стрелять "по парашютистам с флагами РФ". Он предположил, что аналогичного мнения могут придерживаться миллионы украинцев.
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