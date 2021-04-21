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Зеленский своим указом утвердил санкции против двух российских компаний

Это не первый подобный документ за этот месяц. Ранее под ограничения попали 11 организаций из России.

21 апреля 2021, 20:14
<p>Владимир Зеленский. Фото © пресс-служба президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух российских компаний. Текст документа опубликован на сайте лидера страны.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля 2021 года", — говорится в тексте указа.

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Документ сопровождает перечень компаний, попавших под украинские санкции. Это российские "Дорлидер" и ООО "Гранит-001".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля утвердил санкции СНБО против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое. Кроме того, ограничения затронули ООО "Завод Молот-Механика", "Севмормаш-2М", "Севастопольский агрегатный завод".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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