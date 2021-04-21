Зеленский своим указом утвердил санкции против двух российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух российских компаний. Текст документа опубликован на сайте лидера страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля утвердил санкции СНБО против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое. Кроме того, ограничения затронули ООО "Завод Молот-Механика", "Севмормаш-2М", "Севастопольский агрегатный завод".