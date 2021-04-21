Зеленский своим указом утвердил санкции против двух российских компаний
Это не первый подобный документ за этот месяц. Ранее под ограничения попали 11 организаций из России.
Владимир Зеленский. Фото © пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух российских компаний. Текст документа опубликован на сайте лидера страны.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины 15 апреля 2021 года", — говорится в тексте указа.
Документ сопровождает перечень компаний, попавших под украинские санкции. Это российские "Дорлидер" и ООО "Гранит-001".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля утвердил санкции СНБО против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое. Кроме того, ограничения затронули ООО "Завод Молот-Механика", "Севмормаш-2М", "Севастопольский агрегатный завод".
Выбор редакции
Задержанный ФСБ украинский консул выехал из России
Путин: Россия всегда сможет отстоять свою позицию перед странами, выбирающими высокомерный тон
В Госдепе заявили о продолжающихся переговорах с Москвой
МВД насчитало 3,5 тысячи участников несанкционированных митингов в 27 городах России
Во Львове начали сносить монумент Славы Советской армии — видео
Комментариев: 0