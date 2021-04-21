В Петербурге могут появиться площадки для выгула собак как в Европе
Муниципальные власти хотели бы получить полномочия, чтобы реализовать такие интересные проекты.
Фото © Pixabay
На петербургских улицах могут появиться площадки для выгула собак как в Хельсинки и Страсбурге. Как отметил председатель Совета муниципальных образований Северной столицы Всеволод Беликов, местное самоуправление не первый год настаивает, чтобы ему передали соответствующие полномочия для благоустройства.
"Это несложно сделать. И это касается сотен тысяч петербуржцев, имеющих питомцев, и миллионов, которые сталкиваются с "весенними подснежниками", — сказал Беликов в разговоре с газетой "Петербургский дневник".
Он отметил, что площадка для выгула собак не обязательно должна быть большой. Например, в Хельсинки и Страсбурге можно встретить площадки пять на пять метров, а иногда и метр на метр.
Ранее Лайф также рассказывал, что в Санкт-Петербурге благоустроят набережную реки Карповки.
Выбор редакции
В Петербурге на несогласованную акцию вышло около 4,5 тысячи человек
Гамаки и арт-светильники: в Петербурге благоустроят набережную реки Карповки
МВД насчитало 3,5 тысячи участников несанкционированных митингов в 27 городах России
Задержанный ФСБ украинский консул выехал из России
Зеленский своим указом утвердил санкции против двух российских компаний
Комментариев: 0