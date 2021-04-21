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В Петербурге могут появиться площадки для выгула собак как в Европе

Муниципальные власти хотели бы получить полномочия, чтобы реализовать такие интересные проекты.

21 апреля 2021, 19:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На петербургских улицах могут появиться площадки для выгула собак как в Хельсинки и Страсбурге. Как отметил председатель Совета муниципальных образований Северной столицы Всеволод Беликов, местное самоуправление не первый год настаивает, чтобы ему передали соответствующие полномочия для благоустройства.

"Это несложно сделать. И это касается сотен тысяч петербуржцев, имеющих питомцев, и миллионов, которые сталкиваются с "весенними подснежниками", — сказал Беликов в разговоре с газетой "Петербургский дневник".

Он отметил, что площадка для выгула собак не обязательно должна быть большой. Например, в Хельсинки и Страсбурге можно встретить площадки пять на пять метров, а иногда и метр на метр.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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