В Петербурге могут появиться площадки для выгула собак как в Европе

На петербургских улицах могут появиться площадки для выгула собак как в Хельсинки и Страсбурге. Как отметил председатель Совета муниципальных образований Северной столицы Всеволод Беликов, местное самоуправление не первый год настаивает, чтобы ему передали соответствующие полномочия для благоустройства.

"Это несложно сделать. И это касается сотен тысяч петербуржцев, имеющих питомцев, и миллионов, которые сталкиваются с "весенними подснежниками", — сказал Беликов в разговоре с газетой "Петербургский дневник".

Он отметил, что площадка для выгула собак не обязательно должна быть большой. Например, в Хельсинки и Страсбурге можно встретить площадки пять на пять метров, а иногда и метр на метр.

Ранее Лайф также рассказывал, что в Санкт-Петербурге благоустроят набережную реки Карповки.

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