В Кремле призвали Россию и Белоруссию привыкнуть к жизни с внешней угрозой
Дмитрий Песков отметил, что окружающая среда для двух государств агрессивна, враждебна и недружелюбна, они постоянно становятся целью нападок.
Дмитрий Песков. Фото © пресс-служба президента РФ
И России, и Белоруссии нужно привыкнуть к существованию внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1". Представитель Кремля отметил, что и по отдельности, и вместе две страны являются постоянной целью нападок извне.
"Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", — сказал Песков.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что на Белоруссию готовилась массированная кибератака.
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