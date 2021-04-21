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В Кремле призвали Россию и Белоруссию привыкнуть к жизни с внешней угрозой

Дмитрий Песков отметил, что окружающая среда для двух государств агрессивна, враждебна и недружелюбна, они постоянно становятся целью нападок.

21 апреля 2021, 19:31
<p>Дмитрий Песков. Фото © пресс-служба президента РФ</p>

Дмитрий Песков. Фото © пресс-служба президента РФ

И России, и Белоруссии нужно привыкнуть к существованию внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1". Представитель Кремля отметил, что и по отдельности, и вместе две страны являются постоянной целью нападок извне.

"Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна", — сказал Песков.

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Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что на Белоруссию готовилась массированная кибератака.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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