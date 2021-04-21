В Кремле призвали Россию и Белоруссию привыкнуть к жизни с внешней угрозой

И России, и Белоруссии нужно привыкнуть к существованию внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1". Представитель Кремля отметил, что и по отдельности, и вместе две страны являются постоянной целью нападок извне.