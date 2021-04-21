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В центре Москвы горит жилая пятиэтажка — видео

На месте работают экстренные службы, идёт эвакуация жильцов дома, построенного 90 лет назад.

21 апреля 2021, 19:00

В центре Москвы жилой дом охватил крупный пожар. Видео © LIFE

Жилой дом 1931 года постройки в центре Москвы охватил крупный пожар. В распоряжении Лайфа появилось видео с места ЧП. Как уточняется, загорелась крыша здания на Пятницкой улице, огонь крайне быстро распространяется.

В данный момент идёт эвакуация жильцов, на месте работают экстренные службы. Также известно, что в районе горящего дома затруднено движение транспорта. При этом общая площадь пожара пока не установлена. Данных о пострадавших не поступало.

Под Петербургом промзону охватил масштабный пожар – видео

Под Петербургом промзону охватил масштабный пожар – видео

Ранее сообщалось, что в селе Серман Пензенской области найдены тела трёх человек после пожара в деревянном двухэтажном доме.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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