В центре Москвы горит жилая пятиэтажка — видео

В центре Москвы жилой дом охватил крупный пожар. Видео © LIFE

Жилой дом 1931 года постройки в центре Москвы охватил крупный пожар. В распоряжении Лайфа появилось видео с места ЧП. Как уточняется, загорелась крыша здания на Пятницкой улице, огонь крайне быстро распространяется.

В данный момент идёт эвакуация жильцов, на месте работают экстренные службы. Также известно, что в районе горящего дома затруднено движение транспорта. При этом общая площадь пожара пока не установлена. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в селе Серман Пензенской области найдены тела трёх человек после пожара в деревянном двухэтажном доме.

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