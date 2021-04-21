В Петербурге на несогласованную акцию вышло около 4,5 тысячи человек
Правоохранители напоминают собравшимся об ответственности за нарушения правопорядка.
Фото © ТАСС / AP
В Санкт-Петербурге на несанкционированную акцию в поддержку блогера Алексея Навального вышло около четырёх с половиной тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
"По данным на 20:30 21 апреля 2021 года, в мероприятии принимают участие около 4,5 тысячи человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законодательством ответственности за нарушения правопорядка", — сказано в сообщении.
Полицейские Северной столицы уже напоминали, что в городе действуют меры по борьбе с коронавирусом, и призывали граждан воздержаться от участия в несогласованных мероприятиях.
Напомним, на несанкционированную акцию в центре Москвы пришло порядка шести тысяч человек. Митинги проходят и в других регионах страны: в городах Сибири акции оказались малочисленными.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
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