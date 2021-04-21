"Стремятся Кафку сделать былью": Захарова предложила Чехии оставить ультиматумы для общения внутри НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы внешнеполитического ведомства Чехии, предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри стран — участниц Североатлантического альянса. Дипломат уточнила, что в четверг, 22 апреля, разговор с чешским послом в Москве будет продолжен.

"Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", — отметила Захарова.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что потребовал от Москвы немедленно вернуть на свои места в дипломатическое представительство всех высланных из РФ сотрудников чешского посольства. По его словам, произошедшее буквально парализовало работу дипмиссии. Если этого не произойдёт до завтрашнего обеда, тогда численность Посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бесперспективным общение с Москвой в стилистике требований.

А ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

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