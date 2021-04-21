Псаки оценила эффективность антироссийских санкций
По словам пресс-секретаря Белого дома, ограничительные меры якобы должны действовать на Москву в качестве сигнала.
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В Вашингтоне считают, что отдельный пакет санкций в адрес России не сможет "незамедлительно изменить поведение" Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь главы Штатов Джо Байдена Джен Псаки.
"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-то отдельный набор санкций незамедлительно изменит поведение [России]", — сказала она на брифинге с журналистами.
По словам Псаки, антироссийские санкции призваны давать сигнал о том, что поведение России неприемлемо и что Москва не может вести себя в подобном нынешнему ключе.
Как уже сообщал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
В свою очередь МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в Россию.
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