Псаки оценила эффективность антироссийских санкций

В Вашингтоне считают, что отдельный пакет санкций в адрес России не сможет "незамедлительно изменить поведение" Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь главы Штатов Джо Байдена Джен Псаки.

"Мы никогда не ожидали и не прогнозировали, что один пакет санкций или какой-то отдельный набор санкций незамедлительно изменит поведение [России]", — сказала она на брифинге с журналистами.

По словам Псаки, антироссийские санкции призваны давать сигнал о том, что поведение России неприемлемо и что Москва не может вести себя в подобном нынешнему ключе.

Как уже сообщал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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