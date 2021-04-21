В Петербурге задержали главу местного штаба Навального, руководившего маршрутами протестующих
Кроме того, он использовал жилет "Пресса" и предъявлял удостоверение корреспондента телеканала "Дождь".
Обстановка на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
Полицейские задержали на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге главу местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ГУ МВД РФ по городу.
"Во время незаконной манифестации в Петербурге задержан координатор местного штаба Навального Денис Кабаков, который в жилете "Пресса" предъявил удостоверение корреспондента телеканала "Дождь", — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что правоохранители располагают документальными подтверждениями того, что задержанный через средства мобильной связи руководил маршрутами движения демонстрантов.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
Выбор редакции
В Улан-Удэ задержали участников незаконной акции, мешавших дезинфекции от клещей — видео
На незаконной акции в Москве задержали подростка с сапёрной лопатой
"Петля на шею": Российский миллиардер назвал ипотеку глупостью
В США пообещали Украине военную помощь для защиты от "агрессии" России
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка — видео
Комментариев: 0