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В Петербурге задержали главу местного штаба Навального, руководившего маршрутами протестующих

Кроме того, он использовал жилет "Пресса" и предъявлял удостоверение корреспондента телеканала "Дождь".

21 апреля 2021, 18:16

Обстановка на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Полицейские задержали на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге главу местного штаба Алексея Навального. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ГУ МВД РФ по городу.

"Во время незаконной манифестации в Петербурге задержан координатор местного штаба Навального Денис Кабаков, который в жилете "Пресса" предъявил удостоверение корреспондента телеканала "Дождь", — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что правоохранители располагают документальными подтверждениями того, что задержанный через средства мобильной связи руководил маршрутами движения демонстрантов.

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Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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