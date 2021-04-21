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"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

Для железнодорожников это будет уже 10-й финал в кубковом турнире.

21 апреля 2021, 18:10
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

В не самый тёплый весенний день в Москве состоялось жаркое дерби в рамках Кубка России: "Локомотив" принимал в Черкизове ЦСКА. Красно-зелёные победили армейцев со счётом 3:0. При этом первым отличился Саломон Рондон, но после просмотра VAR Сергей Карасёв отменил взятие ворот. У железнодорожников забили Франсуа Камано и Фёдор Смолов (некоторые записали мяч как автогол Облякова, но форвард сделал всё, чтобы переиграть Акинфеева). В компенсированное арбитром время разгромным счёт сделал Гжегож Крыховяк.

Стоит отметить, подопечные Ивицы Олича чаще владели мячом и нанесли больше ударов, однако хорошая игра Маринато Гильерме и точность полевых игроков "Локо" решили исход встречи.

В финале турнира железнодорожники сыграют с самарскими "Крыльями Советов", которые победили "Ахмат" в серии пенальти. Решающий матч состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

Кубок России. 1/2 финала

"Локомотив" — ЦСКА — 3:0

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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