"Локомотив" разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России

В не самый тёплый весенний день в Москве состоялось жаркое дерби в рамках Кубка России: "Локомотив" принимал в Черкизове ЦСКА. Красно-зелёные победили армейцев со счётом 3:0. При этом первым отличился Саломон Рондон, но после просмотра VAR Сергей Карасёв отменил взятие ворот. У железнодорожников забили Франсуа Камано и Фёдор Смолов (некоторые записали мяч как автогол Облякова, но форвард сделал всё, чтобы переиграть Акинфеева). В компенсированное арбитром время разгромным счёт сделал Гжегож Крыховяк.