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Хакеры требуют от поставщика Apple выкуп в миллионы долларов за секретные чертежи новых MacBook

Если к 1 мая киберпреступники не получат заявленную сумму, то продолжат сливать в Сеть конфиденциальные файлы о гаджетах.

21 апреля 2021, 18:11
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

Хакерская группа REvil заявила, что украла у поставщика Apple чертежи будущих ноутбуков MacBook. Как сообщает портал Gizmodo, теперь злоумышленники требуют от компании 50 миллионов долларов, в противном случае они сольют в Сеть данные о грядущих яблочных новинках.

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Отмечается, что секретная информация утекла после взлома основного поставщика Apple — тайваньской компании Quanta Computer, которая специализируется на производстве и сборке MacBook. Как утверждают хакеры, им удалось проникнуть в компьютерную сеть подрядчика Apple и выкрасть данные о ноутбуках. В подтверждение своих слов злоумышленники прислали Quanta Computer несколько изображений с серийными номерами новеньких устройств.

В Apple ситуацию пока никак не комментируют, а вот в Quanta Computer сообщили, что занимаются решением проблемы. Если к 1 мая киберпреступники не получат требуемую сумму, то продолжат сливать в Сеть секретные файлы о гаджетах Apple.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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