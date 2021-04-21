На незаконной акции в Москве задержали подростка с сапёрной лопатой

Подросток с сапёрной лопатой задержан на несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

"В ходе проведения несогласованной акции в центре Москвы в отдел полиции по району Арбат был доставлен несовершеннолетний 2005 года рождения, который при себе имел сапёрную лопату", — уточнили в ведомстве.

ТАСС в свою очередь уточняет, что указанный подросток состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

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