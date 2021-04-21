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На незаконной акции в Москве задержали подростка с сапёрной лопатой

16-летний сторонник оппозиционера Навального состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

21 апреля 2021, 18:24
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Подросток с сапёрной лопатой задержан на несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

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"В ходе проведения несогласованной акции в центре Москвы в отдел полиции по району Арбат был доставлен несовершеннолетний 2005 года рождения, который при себе имел сапёрную лопату", — уточнили в ведомстве.

ТАСС в свою очередь уточняет, что указанный подросток состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

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Сам Навальный сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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