Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Принц Гарри отказался отмечать юбилей Елизаветы II и улетел в США

Сегодня королеве Великобритании исполнилось 95 лет. Впервые за много лет день рождения она встретила без своего супруга, принца Филиппа.

21 апреля 2021, 18:36

Принц Гарри. Фото © ТАСС / РА / Victoria Jones

Принц Гарри не отмечал юбилей своей бабушки королевы Елизаветы II, поскольку поспешил вернуться в Штаты к беременной супруге Меган Маркл. Тем самым он подвёл близкую родственницу. Об этом пишет издание The Mirror.

За день до 95-летия Елизаветы II герцог Сассекский улетел на другой континент рейсом American Airlines. А позднее его автомобиль заметили рядом с особняком в Калифорнии, где принц живёт с женой Меган Маркл и сыном Арчи. После прилёта Гарри, вероятно, в течение десяти дней будет находиться на карантине.

Траурный юбилей Елизаветы II: путь любви длиною в жизнь

Траурный юбилей Елизаветы II: путь любви длиною в жизнь

Как известно, в Великобританию член королевской фамилии приезжал для прощания со своим дедушкой принцем Филиппом, который скончался 9 апреля. При этом принц не дождался буквально дня, чтобы отметить день рождения бабушки рядом с ней.

Меган, подвинься: индианка попыталась через суд заставить принца Гарри взять её в жёны

Меган, подвинься: индианка попыталась через суд заставить принца Гарри взять её в жёны

Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри планирует вернуться в США вскоре после похорон своего деда. Врачи рекомендовали его беременной супруге не пользоваться самолётами, поэтому Меган Маркл осталась дома и не присутствовала на траурном мероприятии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1