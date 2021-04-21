Принц Гарри отказался отмечать юбилей Елизаветы II и улетел в США

Сегодня королеве Великобритании исполнилось 95 лет. Впервые за много лет день рождения она встретила без своего супруга, принца Филиппа.

Принц Гарри не отмечал юбилей своей бабушки королевы Елизаветы II, поскольку поспешил вернуться в Штаты к беременной супруге Меган Маркл. Тем самым он подвёл близкую родственницу. Об этом пишет издание The Mirror.

За день до 95-летия Елизаветы II герцог Сассекский улетел на другой континент рейсом American Airlines. А позднее его автомобиль заметили рядом с особняком в Калифорнии, где принц живёт с женой Меган Маркл и сыном Арчи. После прилёта Гарри, вероятно, в течение десяти дней будет находиться на карантине.

Как известно, в Великобританию член королевской фамилии приезжал для прощания со своим дедушкой принцем Филиппом, который скончался 9 апреля. При этом принц не дождался буквально дня, чтобы отметить день рождения бабушки рядом с ней.