Принц Гарри отказался отмечать юбилей Елизаветы II и улетел в США

Принц Гарри не отмечал юбилей своей бабушки королевы Елизаветы II, поскольку поспешил вернуться в Штаты к беременной супруге Меган Маркл. Тем самым он подвёл близкую родственницу. Об этом пишет издание The Mirror.

За день до 95-летия Елизаветы II герцог Сассекский улетел на другой континент рейсом American Airlines. А позднее его автомобиль заметили рядом с особняком в Калифорнии, где принц живёт с женой Меган Маркл и сыном Арчи. После прилёта Гарри, вероятно, в течение десяти дней будет находиться на карантине.

Как известно, в Великобританию член королевской фамилии приезжал для прощания со своим дедушкой принцем Филиппом, который скончался 9 апреля. При этом принц не дождался буквально дня, чтобы отметить день рождения бабушки рядом с ней.

Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри планирует вернуться в США вскоре после похорон своего деда. Врачи рекомендовали его беременной супруге не пользоваться самолётами, поэтому Меган Маркл осталась дома и не присутствовала на траурном мероприятии.

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