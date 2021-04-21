Траурный юбилей Елизаветы II: путь любви длиною в жизнь

"Моя маленькая капустка". Сложно представить, но так забавно и нежно называл Её Величество принц Филипп. Бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррелл рассказывал, что именно принц придумал для неё такое прозвище.

Их первое знакомство произошло на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве, когда Елизавете было всего восемь лет, а Филиппу — 13. Спустя несколько лет будущие муж и жена снова встретились на общем мероприятии — коронации Георга VI. Но именно встречу в Дартмутском военно-морском колледже, куда во время визита приехала Елизавета с родителями, можно считать началом их большого будущего.

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Высокий, красивый и остроумный Филипп приглянулся 13-летней принцессе. Их общение с годами переросло в дружбу, сопровождавшуюся перепиской и редкими визитами в годы войны. Пока Филипп служил на королевском флоте, принцесса любовалась его фотографией в своей спальне. Гувернантка Елизаветы II Марион Кроуфорд рассказывала в своих мемуарах о том, что Елизавета сразу поняла: Филипп — тот самый.

Они были очень разные. Елизавета выросла в стенах королевского дворца, была сдержанной, застенчивой, вдумчивой. Он — фактически был брошен на произвол судьбы. Его родители разошлись: греческий принц Андрей загулял, а немецкая принцесса Алиса Баттенберг угодила в психиатрическую больницу. Филиппа пришлось отправить к дальним родственникам в Великобританию.

Это не помешало им пожениться. Перед свадьбой Филиппу пришлось отказаться от всех своих прошлых титулов, принять британское подданство и сменить веру на англиканство. Взамен он получил от отца Елизаветы титулы герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Через год на свет появился сын Чарльз, а затем дочь Анна. Принц Филипп делал быструю карьеру на военном флоте, поэтому молодой семье пришлось на некоторое время перебраться на Мальту, где он служил на эсминце "Чекерс".

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Всё изменилось после смерти короля Георга VI. На престол должна была взойти Елизавета, но для Филиппа коронование супруги означало покончить с собственной военной карьерой и помогать ей с новыми обязанностями.

На момент коронования Елизавета была ещё совсем молодой мамой, но на первом плане должен был быть престол. Тем не менее они с Филиппом мечтали о большой семье, и в 1960 году родился их третий ребёнок — принц Эндрю. А ещё через четыре года — принц Эдвард. Герцогу Эдинбургскому не все перемены пришлись по душе. Например, он не любил Букингемский дворец и жаловался друзьям, что не может дать свою фамилию детям. Его жена и дети носили фамилию Виндзор, а он настаивал на варианте Маунтбеттен.

"Выбора не было. Это жизнь, нужно идти на компромиссы. Я просто принял это", — говорил Филипп.

Королевская жизнь ему давалась нелегко, но со своими обязанностями он справлялся превосходно. В 1997 году супруги отметили 50-ю годовщину свадьбы, устроив торжественный приём.

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"Думаю, главный урок, который мы усвоили, — это то, что важнейшая составляющая счастливого брака — толерантность. А этим качеством королева обладает в избытке", — произносил тост за Елизавету принц Филипп.

"Он всегда придавал мне силы и поддерживал все эти годы. Вся семья, эта страна и другие страны многим ему обязаны — возможно, мы даже не представляем насколько", — говорила в ответ о муже Елизавета II.

В 2017 году они отпраздновали 70-летний юбилей свадьбы. В том же году Филипп отошёл от публичных дел, которые были возложены на него как на члена королевской семьи. При этом герцог Эдинбургский продолжал сопровождать жену на мероприятиях.

"Несмотря на то что дедушка часто занимается своими делами, чувствуя себя при этом как рыба в воде, на самом деле его личное присутствие всегда ощущается, и без него она бы не смогла", — говорил принц Гарри об отношениях бабушки и дедушки.

Пандемия коронавируса была для них, наверное, самым счастливым периодом за долгие годы. Наконец они могли побыть вместе, что было невозможно сделать при обычных обстоятельствах. А в ноябре они отпраздновали 73-летие своей свадьбы. К сожалению, эта цифра в их супружеской жизни стала последней. Принц Филипп скончался в апреле, не дожив всего пару месяцев до своего 100-летия.

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