Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Улан-Удэ задержали участников незаконной акции, мешавших дезинфекции от клещей — видео

Правоохранители дважды предупреждали собравшихся о проведении коммунальщиками работ, однако горожане не подчинились требованиям.

21 апреля 2021, 18:47

Дезинфекция от клещей во время несанкционированной акции в Улан-Удэ. Скриншот © YouTube / Республика Бурятия

Задержание участников незаконной акции в Улан-Удэ, мешавших проведению дезинфекции от клещей. Видео © Телеграм-канал Babr.Media

В Улан-Удэ участники несогласованной акции собрались на площади возле Дома Советов и мешали проведению дезинфекции от клещей.

Спустя 20 минут после начала митинга к протестующим подошёл сотрудник полиции и сообщил, что на территории будет проводиться дезинфекция в рамках программы городского благоустройства. Однако собравшиеся не разошлись.

В скором времени на площадь приехали автомобили коммунальных служб, а правоохранители вновь сообщили митингующим о незаконности их акции. Когда те не подчинились требованиям, полицейские стали задерживать людей с плакатами. За несколько минут в машинах правоохранителей оказалось не менее 12 человек.

Акции протеста в городах Сибири оказались малочисленными

Акции протеста в городах Сибири оказались малочисленными

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1