В Улан-Удэ задержали участников незаконной акции, мешавших дезинфекции от клещей — видео

Задержание участников незаконной акции в Улан-Удэ, мешавших проведению дезинфекции от клещей. Видео © Телеграм-канал Babr.Media

В Улан-Удэ участники несогласованной акции собрались на площади возле Дома Советов и мешали проведению дезинфекции от клещей.

Спустя 20 минут после начала митинга к протестующим подошёл сотрудник полиции и сообщил, что на территории будет проводиться дезинфекция в рамках программы городского благоустройства. Однако собравшиеся не разошлись.

В скором времени на площадь приехали автомобили коммунальных служб, а правоохранители вновь сообщили митингующим о незаконности их акции. Когда те не подчинились требованиям, полицейские стали задерживать людей с плакатами. За несколько минут в машинах правоохранителей оказалось не менее 12 человек.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

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