В Улан-Удэ задержали участников незаконной акции, мешавших дезинфекции от клещей — видео
Правоохранители дважды предупреждали собравшихся о проведении коммунальщиками работ, однако горожане не подчинились требованиям.
Дезинфекция от клещей во время несанкционированной акции в Улан-Удэ. Скриншот © YouTube / Республика Бурятия
Задержание участников незаконной акции в Улан-Удэ, мешавших проведению дезинфекции от клещей. Видео © Телеграм-канал Babr.Media
В Улан-Удэ участники несогласованной акции собрались на площади возле Дома Советов и мешали проведению дезинфекции от клещей.
Спустя 20 минут после начала митинга к протестующим подошёл сотрудник полиции и сообщил, что на территории будет проводиться дезинфекция в рамках программы городского благоустройства. Однако собравшиеся не разошлись.
В скором времени на площадь приехали автомобили коммунальных служб, а правоохранители вновь сообщили митингующим о незаконности их акции. Когда те не подчинились требованиям, полицейские стали задерживать людей с плакатами. За несколько минут в машинах правоохранителей оказалось не менее 12 человек.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
Выбор редакции
В Бурятии пьяная компания избила 12-летнего мальчика, который заступился за дедушку
На незаконной акции в Москве задержали подростка с сапёрной лопатой
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка — видео
В Кремле призвали Россию и Белоруссию привыкнуть к жизни с внешней угрозой
В США пообещали Украине военную помощь для защиты от "агрессии" России
Комментариев: 0