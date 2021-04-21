США могут поделиться с другими странами вакциной от ковида
Однако перед этим власти должны убедиться, что она безопасна, заметил глава Белого дома.
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США рассматривают возможность предоставления другим странам части своих доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
По его словам, зарубежным государствам может быть отправлена вакцина, которая не понадобится самим Соединённым Штатам.
"Мы изучаем, что будет сделано с некоторой вакциной, не используемой нами. Но мы должны убедиться, что она безопасна, прежде чем отправлять её", — сказал Байден.
Ранее Джо Байден сообщил о распространении новых мутаций коронавируса в США. Однако указал и на хорошие новости, ведь вакцина стала доступна всему взрослому населению страны уже к 19 апреля, а не к 1 мая, как это планировалось ранее.
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