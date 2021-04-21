"Петля на шею": Российский миллиардер назвал ипотеку глупостью
Предприниматель напомнил, что банковская "замануха" не содержит упоминаний о потерявших деньги на таких кредитах.
Игорь Рыбаков. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от таких кредитов. Своё мнение он озвучил на личном ютуб-канале.
"Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, "заманух" со стороны банков и рекламы от застройщиков. Реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Нет никакой квартиры. Всё, что у тебя есть, — это долг перед банком под плавающую ставку", — сказал Рыбаков.
При этом бизнесмен причислил банки и застройщиков к "профессиональным игрокам" на рынке недвижимости и отметил, что они всегда смогут обезопасить свои финансы от возможных рисков. Он также обратил внимание россиян на то, что они сильно удивятся, если прочитают договор. По словам предпринимателя, в документах можно обнаружить, что банки оставляют за собой право изменять процентную ставку даже в тех случаях, когда кредит уже частично погашен.
"Вы берёте себе петлю на шею", — подытожил он, призвав своих подписчиков навсегда отказаться от любых займов.
Игорь Рыбаков — совладелец корпорации "Технониколь" и сооснователь "Рыбаков-фонда". По итогам 2020 года он занял 96-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ может снизить процентную ставку по ипотечным кредитам. Речь вновь может идти о субсидировании. В то же время эксперты предупреждают, что такое решение может сказаться на ценах: жильё станет ещё дороже.
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